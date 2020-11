By

Francesco Oppini sconvolge pubblico e inquilini della Casa con la frase shock su Dayane Mello, furiosa anche la madre Alba Parietti.

Nella Casa del Grande Fratello non finiscono mai i colpi di scena e le sorprese, belle e brutte che siano. In questo caso al centro di una bufera sul web e non solo c’è ancora una volta Francesco Oppini, che questa volta ha davvero esagerato con una battuta infelice sulla modella brasiliana Dayane Mello.

La frase shock di Francesco Oppini

In questo momento Francesco Oppini sta seriamente rischiando la squalifica dal Grande Fratello VIP 2020, per una battuta infelice che ha fatto su Dayane Mello, parlando con l’amico Tommaso Zorzi: “A Verona la violentano“. Queste le parole shock del figlio di Alba Parietti.

La stessa Parietti, riguardo le parole del figlio, si è schierata contro di lui e ha dichiarato: “Battute da bulletto da bar sport sulle donne e ha offeso due signore. Non mi dissocio da Oppini io mi amareggio però moltissimo con Francesco, sono battute certo, sotto stress di chi viene disperso 24 ore su 24, di sicuro non dette con cattiveria o dolo ma venute malissimo“.

Dopo la battuta shock, che sta facendo il giro del web, l’allontanamento di Francesco con Dayane Mello è ormai irreversibile, il rapporto tra i due inquilini si stava facendo sempre più freddo in seguito a diverse incomprensioni, anche volute da Francesco stesso per non creare problemi con la sua nuova fidanzata Cristina Tomasini.

Sul web si grida alla squalifica di Francesco per questa battuta infelice che arriva anche in un periodo in cui il tema della violenze sulle donne è caldo e sulla bocca di tutti. Resta da vedere se Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello VIP prenderanno provvedimenti nei confronti di Francesco e si possa parlare di una squalifica.