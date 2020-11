Gabriel Garko, il retroscena di Gabriele Rossi: “Io il suo amante”

Ancora una rivelazione davvero importante sulla vita privata del noto attore Gabriel Garko: ecco la verità di Gabriele Rossi

Un retroscena davvero succoso quello sul noto attore Gabriel Garko. Durante la puntata di Live-Non è la d’Urso per la prima volta Gabriele Rossi ha svelato la sua relazione, ora terminata ufficialmente. Il loro primo incontro risale a circa dieci anni con i due che sono diventati subito amanti con una storia clandestina. Inoltre, il coming out è avvenuto soltanto recentemente: “Dopo dieci anni da quella relazione, poi ufficialmente siamo stati insieme nel 2017. Successivamente ci siamo rivisti ed abbiamo provato a stare insieme da fidanzati”. Poi ha aggiunto: “La mia richiesta a Gabriel è stata che non avrei mai fatto passi indietro e che avrei voluto vivere liberamente con i miei amici. Così abbiamo trovato un compromesso per poter vivere ‘liberamente’ i nostri amici senza bugie”.

Gabriel Garko, tutta la verità di Gabriele Rossi

I due hanno vissuto così un grande amore, ma hanno litigato spesso restando così amici. Gabriel è diventato così una persona davvero importante nella vita di Gabriele, come lui stesso ha svelato con lo stesso Garko che gli ha inviato un videomessaggio: “Io sono sicuro che se avessi bisogno di lui alle quattro di mattina potrei chiamarlo e lui può fare lo stesso con me”. Infine, i due sono tanto amici, mentre ora Gabriel è innamorato di Gaetano, 23enne di Napoli che lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa.