Gabriel Garko, l’attacco in diretta: “Non mi vedrete più”

Gabriel Garko è tornato a parlare del coming out durante Live Non è la d’Urso: il celebre attore è stato attaccato duramente

Gabriel Garko non ci sta e così lo stesso celebre attore ha svelato la sua versione ai microfoni di Live Non è la d’Urso. Alle cinque sfere lo stesso attore si è confrontato con Platinette che subito lo ha provocato dicendo che è la sua terza ospitata in poco tempo: “Niente è stato studiato a tavolino! Da stasera non mi vedrete più in televisione”.

Poi è stato il turno di Eleonora Giorgi che ha svelato: “Non dovevi rivelarlo in un reality, al servizio di una concorrente. Non ti sei reso giustizia”. Gabriel Garko ha affermato di non aver pensato a tante cose svelando che voleva mettere in mostra se stesso: “Sono andato perché vedevo una persona costretta a raccontare cose non vere”. Infine, lo stesso attore ha dichiarato: “Qualcuno pensa che io abbia fatto coming out per farmi vedere. Tu hai fatto l’attrice, io faccio l’attore, quello che ho dato a te era un bacio da attore. Noi siamo molto amici: molti pensano che tu sia una iena. Voglio sfatare questo mito: Barbara per me è un’amica con la A maiuscola. Lei ha sempre saputo tutto. Ci ha frequentato con Gabriele. Ti devo ringraziare perché hai sempre mantenuto la nostra riservatezza”.