Gabriel Garko fotografato in compagnia del compagno: chi è la nuova fiamma

Il settimanale ‘Chi’ ha beccato Gabriel Garko in compagnia di quello che si ritiene il nuovo fidanzato, scopriamo chi è.

Da circa due settimane l’attore Gabriel Garko è al centro delle cronache rosa per via del suo coming out pubblico. Il sex symbol ha infatti confessato il proprio orientamento sessuale durante una puntata del Grande Fratello Vip, quindi ha spiegato le motivazioni di quel segreto e rivelato le sue storie d’amore omosessuali durante l’ultima puntata di ‘Verissimo‘. In quella occasione si è scoperto quanto l’attore abbia sofferto per nascondere la propria natura e come le storie d’amore precedenti siano naufragate anche per via della sua volontà di nascondere l’orientamento sessuale.

Leggi anche ->Gabriel Garko, rivelazione hot dell’ex Eva Grimaldi: “Non lo facevamo mai”

Gabriel ha anche rivelato che da quando ha deciso di venire a patti con il suo orientamento sessuale, la vita sentimentale e privata va molto meglio. Adesso, infatti, ha trovato un nuovo fidanzato, con il quale sta cercando di creare una relazione stabile. Inevitabile che i giornali di gossip cercassero di capire chi fosse il suo nuovo compagno e la prima rivista a riuscire ad immortalarlo è stata ‘Chi‘.

Leggi anche ->Gabriel Garko, Giovanni Ciacci: “Sono commosso dalla sua scelta”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gabriel Garko: chi è il nuovo fidanzato

I fotografi di ‘Chi‘ hanno beccato Gabriel in dolce compagnia proprio all’uscita dallo studio di ‘Verissimo’. I due erano in compagnia di due amiche fidate, Imma Battaglia e Eva Grimaldi, e pare si stessero recando proprio nel residence in cui abita la coppia. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini a tal proposito si legge: “Accanto a lui, Chi vi mostra per la prima volta il suo giovane amico speciale, Gaetano, 23 anni, napoletano che lavora nell’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa e vive in Brianza”. Successivamente nell’articolo si legge che il giovane Gaetano è diventato una presenza fissa nella vita di Gabriel e che i due non si separano praticamente mai.