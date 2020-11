Gabriele Rossi, perché è finita la storia con Gabriel Garko: la verità

Dopo il sofferto coming out in diretta nazionale, Gabriel Garko ha svelato i retroscena della sua storia con Gabriele Rossi e il motivo della loro rottura.

Gabriel Garko ha stupito tutti con il suo sofferto coming out in diretta tv nazionale, dopo anni e anni passati a tentare di nascondersi, un’imposizione che gli sarebbe arrivata dall’alto.

Una liberazione per l’attore torinese, che finalmente può mostrarsi al pubblico così com’è, senza paura di pregiudizi stupidi e senza l’ansia di dover amare di nascosto. Dopo la confessione, Garko ha anche svelato dei retroscena sulla sua storia d’amore con il collega attore Gabriele Rossi e il perché della loro rottura.

Il motivo della rottura tra Garko e Gabriele Rossi

Gabriel ha confermato le indiscrezioni e i gossip sulla sua storia con Gabriele Rossi, balllerino e attore di fiction e non solo, da sempre paparazzato insieme all’ex compagno, costretto ancora a rimanere intrappolato nella finta storia con Adua Del Vesco, fino al coming out definitivo.

Garko, intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin lo scorso 3 ottobre, ha raccontato e parlato a lungo di Gabriele Rossi e della loro storia d’amore finalmente alla luce del sole. Tuttavia, ha anche dichiarato che la loro relazione era ormai finita da tempo e tutti si sono domandati come fossero ancora i rapporti tra i due attori.

Viste le parole dolci che Rossi ha espresso in seguito al coming out di Garko, il pubblico si è chiesto se i due si fossero lasciati bene. L’ex compagno di Garko lo ha infatti paragonato ad un burattino, che taglia i fili che lo hanno manovrato fino a questo momento. Un’immagine precisa, che allude al coming out di Gabriel, dopo tutto questo tempo. Gabriel Garko ha raccontato che i due si sono lasciati nel migliore dei modi, che si vogliono ancora bene, da amici, ma che la loro rottura non è stata violenta e non c’è rancore: “La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro” ha infatti dichiarato.