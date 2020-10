Serena Autieri si confessa: ecco la verità sulla relazione con Gabriel Garko

In passato si è vociferato di una love story tra Serena Autieri e Gabriel Garko ma oggi l’attrice napoletana ha voluto mettere i puntini sulle “i”.

“Io e Gabriel Garko? Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati. Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento. Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare”. Parola di Serena Autieri, che a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, nella puntata in onda su Rai 1, ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sul piccantissimo gossip.

Leggi anche –> Serena Autieri, chi è: età, vita privata e carriera dell’attrice e cantante

Leggi anche –> Gabriel Garko fotografato in compagnia del compagno: chi è la nuova fiamma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il chiarimento di Serena Autieri

Dopo il coming out di Gabriel Garko sono tornate in auge le indiscrezioni sulla presunta love story con Serena Autieri, ma oggi è stata la stessa interprete napoletana a smentire tutto e chiarire che la loro è stata una partnership lavorativa e basta. Qualche anno fa i due sono stati protagonisti della stessa fortunata fiction di Canale 5, L’onore e il rispetto, ma lei è felicemente sposata dal 2010 con un altro uomo Enrico Griselli, di professione manager nel settore degli investimenti e impresario teatrale, ed è mamma di una bambina di sette anni, Giulia Tosca. Garko, dal canto suo, non ha mai tirato in ballo l’Autieri in questi giorni, mentre ha parlato di due relazioni dichiaratamente “false”, quelle con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco, ed è uscito allo scoperto con Gaetano, un aitante 23enne napoletano che lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. Caso chiuso una volta per tutte?

EDS