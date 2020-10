Andrea Zelletta esce dalla casa del Grande Fratello Vip, cosa succede al concorrente del reality. L’annuncio arrivato sui social ufficiali pochi minuti fa.

In questi minuti arriva la notizia di un’uscita dalla casa del GfVip. Si tratta di Andrea Zelletta, molto discusso in questi giorni per i suoi presunti tradimenti alla fidanzata. Ci sono forti dubbi anche sulla sua uscita avvenuta proprio in questi minuti e sui motivi che lo hanno portato fuori dalla casa.

Leggi anche –> Zelletta | scoop a Mattino 5 | ‘Ho i messaggi del suo tradimento’

Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 29, 2020

Leggi anche –> GF Vip, i tatuaggi incomprensibili di Zelletta

Lo scoop del tradimento di Andrea Zelletta

Uno scoop svelato a ‘Mattino 5’ da Biagio D’Anelli. Il 37enne volto televisivo, opinionista della trasmissione condotta da Federica Panicucci, fa sapere di avere le prove di un tradimento perpetrato da Zelletta alla sua fidanzata con la quale faceva coppia fissa nel 2015.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Ho letto i suoi messaggi, lui la tradì con una certa Alice Fabbrica, divenuta una apprezzata influencer”, afferma D’Anelli. “Anche dopo avere scelto Natalia Paragoni a ‘Uomini e Donne’, Zelletta ha contattato questa Alice. Che però lo ha bloccato per evitare qualunque complicazione. Ho letto diversi messaggi in proposito e possiedo anche degli audio”.