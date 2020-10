Inter Parma: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Secondo anticipo della Serie A TIM tra Inter e Parma: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida di San Siro.

Si giocava alle 18 uno dei match clou della sesta giornata della Serie A TIM: si affrontavano in un match davvero interessante le compagini di Inter e Parma. I padroni di casa – partiti favoriti per la lotta scudetto anche in virtù della campagna acquisti estiva – finora hanno lasciato per strada cinque punti, gli ospiti avevano tre punti in meno.

Leggi anche: Ibrahimovic testimonial contro il virus | ‘Tu non sei Zlatan’ VIDEO

Nel primo anticipo del sabato di Serie A TIM, alle ore 15:00, si sono affrontate le formazioni di Crotone e Atalanta, che sicuramente hanno aspettative diverse da questo campionato. Gli ospiti si sono imposti per due a uno, con doppietta di Muriel, riprendendo così il cammino dopo due sconfitte consecutive.

Leggi anche: Torino-Lazio, possibile rinvio: l’annuncio di Tare

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Inter Parma, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Ancora una partita in cui l’Inter tiene il pallino del gioco nel primo tempo, proprio come avvenuto contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. La formazione di Antonio Conte non è però mai realmente pericolosa e l’azione più pericolosa, viziata da un fuorigioco, la crea il Parma sull’asse Gervinho-Cornelius. Handanovic para ma comunque il gioco sarebbe stato invalidato. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Al rientro dagli spogliatoi, gol choc del Parma: dopo una manciata di secondi, Hernani centra per Gervinho, che al volo batte Handanovic. Dopo pochi minuti, l’Inter pareggia con Ranocchia, che però è pescato in offside. Al quarto d’ora, raddoppio Parma ancora con Gervinho, che buca ancora la difesa dell’Inter. Due minuti dopo, è Brozovic ad accorciare con una bella azione personale. Al minuto 66, l’Inter reclama un rigore su Perisic e per tutta risposta viene ammonito Ranocchia per proteste: per i nerazzurri quest’anno non sembra valere il ricorso al VAR

CLICCA QUI per vedere gli highlights della partita

Formazioni e pagelle di Inter – Parma

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; De Vrij 5, Ranocchia 5,5, Kolarov 6; Hakimi 5 (Young 6), Barella 6 (Nainggolan 6), Gagliardini 5,5 (Brozovic 6,5), Darmian 6 (Pinamonti 6); Eriksen 5,5 (Vidal 6); Lautaro 5, Perisic 6.

PARMA (4-3-1-2): Sepe 6,5; Iacoponi 6,5, Balogh 6, Gagliolo 5,5, Giu. Pezzella 6,5; Grassi 6 (Brugman s.v.), Hernani 6,5, Kurtic 6 (Cyprien 6); Kucka 6; Cornelius 6 (Inglese 6,5), Gervinho 7,5 (Sohm s.v.).