GF Vip, Andrea Zelletta torna nella Casa e ammette: “Ho avuto paura”

Uno dei concorrenti del GF Vip, Andrea Zelletta, è tornato dai suoi compagni e ha raccontato come ha passato le ore fuori dalla Casa.

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” è rientrato uno dei concorrenti: Andrea Zelletta. Gli altri coinquilini erano seduti a tavola per il pranzo, quando Andrea è arrivato dalla Mystery Room e appena lo hanno visto sono corsi da lui per salutarlo.

Andrea Zelletta è tornato nella Casa del “GF Vip” e i suoi coinquilini ne sono molto contenti, perché ne sentivano la mancanza. Per i partecipanti del reality più spiati d’Italia, c’è stato molto sconforto nel non sapere perché il ragazzo fosse stato portato fuori così all’improvviso. Zelletta non ha potuto dire nulla agli altri e, nonostante la curiosità generale, si è tenuto sul vago. Ha fatto sapere che era in una struttura lì vicino, chiuso e isolato e non ha potuto guardare la televisione per non sapere chi fosse stato eliminato. La produzione gli ha vietato di seguire la puntata in diretta, ma gli hanno fornito un libro per passere il tempo.

Andrea Zelletta: perché ha lasciato la Casa?

Andrea ha voluto rassicurare i suoi coinquilini sulla sua salute, ma non ha potuto dire loro perché sia stato fuori dalla Casa. “Io sto bene, sono stati due giorni molto lunghi. Due giorni brutti, bruttissimi. Appena sono uscito mi sono ca..to sotto. Sì, era una roba su di me. Ma tutto ok. Era una cosa di salute. Ho avuto paura all’inizio“, ha detto tra una domanda e l’altra. Non sembrerebbe, però, che sia legato ad alcun problema in famiglia o legale come si era ipotizzato inizialmente.

Andrea ha ammesso agli altri di aver avuto paura ed Elisabetta Gregoraci gli ha risposto che era plausibile, visto che “ne hai fatti tre“. Rosalinda, invece, ha aggiunto che “era impossibile“. Sul mondo del web si ipotizza che Zelletta abbia fatto tre tamponi per un sospetto di Covid e non c’è da escluderlo a priori, nonostante i concorrenti vivano isolati. Per il momento, però, non si hanno conferme sul perché il concorrente sia uscito dalla Casa.