Patrizia De Blanck, il suo racconto shock raggela il Grande Fratello Vip

Patrizia De Blanck ha gelato il sangue dei concorrenti e degli spettatori con un racconto davvero scioccante.

Ancora una volta le ire del Web sono rivolte contro Patrizia De Blanck. La contessa e concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata scappare un’indiscrezione parecchio scottante. Secondo le sue parole, sarebbe stata la protagonista di un’azione violenta verso il suo defunto marito.

Questo racconto è stato subito condannato dai telespettatori. Purtroppo, ha suscitato il riso di alcuni concorrenti della Casa tra cui Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra. La loro reazione mostra come spesso non vengano riconosciuti casi di vera e propria violenza domestica.

Patrizia De Blanck e l’aggressione al marito

Stando a quanto detto dalla De Blanck, lei avrebbe aggredito suo marito con un tacco d’acciaio. Dopo averlo ferito, l’uomo fu costretto ad andare in ospedale dove ricevette ben sette punti di sutura. Ciò che ha sconvolto di più è che la contessa si sia posta riguardo l’accaduto con un tono molto scherzoso, senza prendersi troppo sul serio.

La reazione del Web non ha tardato ad arrivare e le parole della De Blanck hanno fatto infuriare molte persone. Un’utente scrive: “Raga, ma prima la contessa ha detto di aver mandato il marito al pronto soccorso in maniera molto naturale, come se stesse raccontando una barzelletta. Ma non si vergogna? 80 e al posto di dare esempi, incita alla violenza. Io allucinata“. Un altro rincara la dose: “mi spiace che un po’ tutti ieri hanno sottovalutato le parole della contessa“. Tutti chiedono che vengano presi provvedimenti, ma le richieste sembrano rimanere inascoltate per il momento. Dalla redazione del Grande Fratello Vip tutto tace.

