TikTok, famosa coppia di fidanzati rivela: “In realtà siamo fratelli”

Ha shockato e diviso il pubblico di utenti la confessione di una famosa coppia di TikTok: in realtà i due sono fratellastri.

Diana Camila Avila e Jordie Vena si conoscono da 6 anni e stanno insieme dal 2017. Sono una delle famose “coppie di TikTok“, la cui relazione diventa virale sul popolare social network. Tuttavia la confessione dei due ha shockato il pubblico, che si è subito diviso in sostenitori e haters.

Fidanzati ma in realtà fratellastri: shock su TikTok

La confessione della coppia ha fatto molto discutere, anche al di fuori di TikTok: i due hanno infatti dichiarato di essere fratellastri e di essersi quindi conosciuti quando i loro rispettivi genitori hanno iniziato a frequentarsi.

Diana e Jordie hanno risposto alle critiche rivolte a loro dicendo che non c’è niente di male nel loro rapporto, non essendo consanguinei e che non stanno cercando l’approvazione di nessuno.

Mentre molti fan continuano a supportarli anche dopo la confessione shock (che ha fatto schizzare la coppia a 600 mila followers su Tik Tok), difendendoli con il fatto che, appunto, non sono veramente fratelli di sangue. Tanti altri “haters” si sono detti invece disgustati dalla cosa e hanno dichiarato di sentirsi a disagio a guardare i video di Diana e Jordie.

In particolare ha spaccato il pubblico un video in cui la coppia ricrea il loro primo bacio. I due fidanzati, infatti, si sono baciati la prima volta durante una “serata tra fratelli”, guardando un film insieme.

Diana si è detta particolarmente ferita da alcuni commenti, soprattutto perché la coppia ha dovuto nascondere la loro storia per tanto tempo, proprio per paura delle critiche e di non venire accettati dalla società e dal pubblico, quando in realtà per i due è stato “amore a prima vista”.

Sulla possibilità di avere bambini in futuro, inoltre, i due hanno detto di non avere nessun programma per adesso, essendo molto giovani, ma che un domani vorrebbero pensarci.