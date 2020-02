Dalla Gran Bretagna avvisano del pericolo del Salt Challenge, ultima sfida potenzialmente pericolosa che si è diffusa attraverso Tik Tok.

Come tutti gli altri social, anche il diffusissimo Tik Tok accoglie al suo interno umanità varia. Trattandosi per altro della app preferita dai ragazzi è diventata anche il veicolo principale attraverso cui si diffondono le mode passeggere che caratterizzano internet. Alcune di esse sono scherzi e imitazioni innocue, ma di tanto in tanto emerge anche qualcosa di potenzialmente pericoloso per la salute di chi accetta la “sfida“.

In passato abbiamo assistito ai danni causati dalla moda del selfie in bilico o di quello sulle rotaie con il treno in transito. Di recente, proprio da ‘Tik Tok’, è partito il Skullbreaker Challenge, uno scherzo di cattivo gusto in cui una vittima viene messa al centro e indotta a saltare per poi essere sgambettata in aria. Il rischio di una simile pratica è evidente, visto che chi cade può riportare fratture alle gambe al coccige, alla colonna vertebrale o peggio danni cerebrali permanenti.

Salt Challenge, la moda pericolosa che si sta diffondendo su Tik Tok

L’ultima stupida moda che sta prendendo piede sul social del momento si chiama Salt Challenge. Si tratta di ragazzi che si sfidano ad ingerire un grosso quantitativo di sale da versare direttamente in bocca. Il rischio principale in questo caso lo corrono i più piccoli, spesso inclini a sottoporsi a prove rischiose e stupide per aumentare la propria visibilità.

Per farvi comprendere quanto possa essere rischiosa una simile pratica vi riportiamo le parole che il dottor Simran Deo ha rilasciato al ‘Mirror‘: “Come medico consiglio vivamente alle persone di non partecipare a questa attività. Mangiare troppo sale fa male alla salute nell’immediato e nel futuro. A breve termine, a seconda di quanto viene ingerito, mangiare troppo sale può essere velenoso. Questo perché aumenta i livelli di sodio nei nostri corpi portando sete intensa, confusione, nausea e vomito. In casi estremi può anche portare a convulsioni, a un coma o può persino essere fatale, poiché gli alti livelli di sodio fanno gonfiare il cervello all’interno del cranio”.