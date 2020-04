Tik Tok, mamma prova il ‘Oh na, na, na Challenge’ e finisce in ospedale

Una giovane mamma di soli 27 anni è finita in ospedale con entrambe le caviglie rotte dopo aver provato a partecipare al ‘Oh na,na,na Challenge’ su Tik Tok.

Da qualche anno a questa parte ‘Tik Tok‘ è il social preferito dagli adolescenti e quello dal quale partono le principali mode social mondiali. Si tratta per lo più di balletti e coreografie tratte da video musicali che vengono riproposte in ambienti casalinghi o per strada (basti pensare alla Chichi Challenge basata sul balletto del video di Drake). L’ultima in ordine di tempo si chiama ‘Oh, na, na, na Challenge’ e consiste nel effettuare una semplice coreografia di coppia sulle note di una canzone di Slim Burna.

Il balletto, però, non è esente da rischi, specie per chi presenta problemi alle articolazioni. Si tratta di saltare a tempo e battere i piedi in sincrono con il partner. Dovendo saltare e atterrare velocemente e alternativamente su una delle due gambe, le caviglie vengono molto sollecitate. Chi ha problemi articolari ed una preparazione fisica non adatta ad un simile sforzo, dunque, potrebbe farsi male.

Che il balletto possa essere pericoloso per le caviglie lo ha scoperto suo malgrado una mamma britannica di appena 27 anni. La giovane donna, Naadjele Lartey di Chester le Street, ha provato il balletto insieme al fidanzato Sapphire Charlesworth per ammazzare la noia dell’ennesimo pomeriggio in quarantena. Mentre saltava, però, ha avvertito un dolore atroce ed è caduta: “Stavano semplicemente provando e quando mi sono girata sono scivolata ed ho sentito ‘crack, crack’, quindi mi sono trovata a terra sul pavimento”.

Il ragazzo inizialmente pensava che Naadjele stesse esagerando, ma poco dopo si è accorto che la fidanzata non riusciva a poggiare le gambe ed ha chiamato l’ambulanza. In ospedale, purtroppo, è stato confermato il timore dei due giovani: si era rotta entrambe le caviglie. La frattura alla caviglia sinistra è grave e sarà necessaria un’operazione per farle recuperare la piena funzionalità. Così adesso la giovane mamma lancia un monito a chi vuole provare il Challenge su Tik Tok: “Per chiunque stesse pensando di provarci, vi consiglio di approcciarvi con cautela, non è così semplice come sembra”.