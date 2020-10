Serena Enardu | la verità dietro a Pago ed alla denuncia a Zorzi

Parla Serena Enardu, che svela la verità sul rapporto che la lega a Pago e su quanto successo con Tommaso Zorzi: “Perché l’ho querelato”.

Nel corso di una intervista, Serena Enardu fa sapere per quale motivo ha deciso di sporgere querela nei confronti di Tommaso Zorzi. Ne parla a comingsoon, svelando anche particolari su alcuni temi significativi che riguardano la sua vita. Su tutti quello che è il rapporto con Pago, con il quale si è lasciata in più di una circostanza. Ed ora l’amore con il cantautore è finito, anche se i due sono rimasti in rapporti più che buoni.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini | ‘Lei teme il suo ingresso al GF’

Visualizza questo post su Instagram Buon lunedì… così 💣 Un post condiviso da 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓔𝓷𝓪𝓻𝓭𝓾 ✨ (@serenaenardu) in data: 26 Ott 2020 alle ore 5:40 PDT

Ma si comincia a parlare per prima cosa di Tommaso Zorzi. “L’ho querelato perché ha usato parole improprie ed inoffensive contro la mia persona. Un conto è esprimere una opinione, seppure negativa, su di un individuo. Ed un altro è passare agli insulti senza senso”. Il giovane influencer aveva parlato della 43enne originaria di Quartu Sant’Elena in maniera decisamente poco carina proprio nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La Enardu specifica di avere preso possesso di un video in cui tutto ciò viene ripreso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne | lo studio è una polveriera tra crisi ed abbandoni

Serena Enardu, perché ha querelato Tommaso Zorzi

“Lui, Andrea Zelletta e Francesco Oppini hanno parlato di me, con Zorzi che mi ha denigrata”. E non è intenzionata ad entrare nella casa per un confronto, come accadde con Pago mesi fa. In quella circostanza Serena finì anche con il diventare concorrente del GF Vip. “Non è il posto idoneo per un confronto, ne parleremo nelle sedi opportune”. Oggi gli ammiratori della bella imprenditrice e volto televisivo si domandano se lei sia impegnata od ancora single. La risposta di Serena colpisce. La donna infatti non si sente ancora pronta per una eventuale nuova relazione. La presenza di Pago è evidentemente ancora importante. E per alcuni i due ritorneranno ancora una volta insieme.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, Alfonso Signorini protegge Elisabetta Gregoraci: la verità