ATP Vienna: Sonego – Djokovic, dove vedere in streaming

Dove vedere in streaming il match di tennis che vede di fronte il talento azzurro Lorenzo Sonego e Novak Djokovic, numero uno al mondo.

Un match sulla carta senza storia quello che si gioca oggi sul campo principale dell’ATP Vienna 500, un torneo di tennis indoor che ha molta rilevanza. Di fronte si trovano infatti il nostro Lorenzo Sonego, terzo tra gli italiani dietro Berrettini e Fognini, ma incalzato da Jannik Sinner, e il numero uno al mondo: Novak Djokovic.

Negli ultimi tempi, gli italiani – e in particolare Sinner – ci hanno abituati a risultati davvero eccellenti, ma a un passo dal sogno come è avvenuto nel Roland Garros hanno ceduto il passo ad avversari ben più quotati. Questo pomeriggio, tocca a Lorenzo Sonego – torinese classe 1995 – tentare l’impresa.

Come è arrivato fin qui Lorenzo Sonego

Se ieri per Jannik Sinner è stata una giornata no, con l’infortunio al piede che lo ha costretto al forfait dopo appena tre game, Lorenzo Sonego si è dimostrato in una condizione davvero ottimale. Ha infatti battuto in due set il 23enne polacco Hubert Hurkacz, tennista che ha sicuramente dimostrato di avere i numeri per fare bene. Infatti, è stato recentemente tra i migliori trenta e attualmente è in 31esima posizione.

Per Lorenzo Sonego – che occupa la posizione numero 38 del ranking ATP e per la prima volta battendo il 23enne polacco è volato tra i primi 40 al mondo – non è stata assolutamente una passeggiata. Infatti, ha vinto entrambi i set al tie-break, tirandone uno fino all’otto a sei e dominando il secondo col punteggio di sette a due. Oggi pomeriggio però con Djokovic c’è per lui da affrontare una pietra miliare del tennis mondiale.

Vedere il match di tennis tra Sonego e Djokovic in streaming

Sonego peraltro è uno dei migliori tennisti italiani sull’erba, anzi condivide con Andreas Seppi e Matteo Berrettini il primato di essere uno degli unici tre italiani ad aver vinto un torneo ATP disputato sull’erba. Campione italiano 2020, ha vinto diversi titoli sia nel singolare che nel doppio, e ha raggiunto il n° 42 della classifica mondiale il 12 ottobre 2020, posizione che in queste ore ha migliorato.

Il match che lo vede oggi di fronte a un mostro sacro del tennis mondiale come Novak Djokovic avrà inizio non prima delle ore 17.30 e potrà essere seguito anche in chiaro con diretta televisiva sul canale dedicato a questo sport, SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky). Inoltre sarà disponibile gratuitamente in live streaming sul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook della stessa.