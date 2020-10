Romina Power, l’ultima mossa per riprendersi Al Bano: la Lecciso reagisce

Romina Power torna in Puglia e trova nella fidanzata di Yari, Thea Crudi, un’alleata nella lotta al cuore di Al Bano.

La scorsa primavera, in pieno lockdown, Al Bano si è esposto pubblicamente per mettere a tacere le voci riguardanti un presunto ritorno di fiamma con Romina Power. Il Leone di Cellino San Marco ha chiarito una volta per tutte che la sua vita sentimentale è ormai legata a Loredana Lecciso e che Romina rimane la compagna di una parte della sua vita. In estate la cantante americana ha partecipato ad una cena distensiva con Loredana, Al Bano e i figli. Sembrava che quello fosse l’epilogo, la resa delle armi, ma secondo il settimanale ‘Nuovo‘, Romina starebbe giocando la sua ultima carta.

La tesi della rivista patinata si basa tutta sulla complicità nata tra la Power e l’attuale fidanzata del figlio Yari, Thea Crudi. La ragazza è stata recentemente ospite di ‘Domenica In’ e proprio in quella occasione ha riservato parole al miele per la “suocera”, dicendo a Mara: “Siamo care amiche e alleate. L’alleanza tra donne è la cosa più cara che si possa creare”. Una frase che, secondo il settimanale, nasconderebbe una frecciata velata proprio all’antagonista sentimentale di Romina, Loredana Lecciso.

Romina Power torna in Puglia, ultima carta per il cuore di Al Bano?

Complice la sintonia con la fidanzata del figlio, Romina Power è tornata in Puglia, una terra che adora e dove adesso potrà stare in compagnia di una donna che la ritiene un’anima gemella e un’alleata. Rimanendo in Italia, la cantante può seguire da vicino la carriera musicale del figlio Yari, il quale adesso fa coppia fissa con Thea in concerti di musica spirituale. Al Bano, contento per il rinnovato slancio artistico del figlio, si è presentato ad uno dei suoi concerti e sembra sia intenzionato a dargli una mano portandolo con sé a Sanremo.

Se la lotta per il suo cuore sembra ormai aver avuto una vincitrice, quella per le attenzioni da padre è tutta in gioco. Da tempo, infatti, Al Bano segue i primi passi della figlia Jasmine e studia un percorso per lanciarla in campo discografico. I due parteciperanno in coppia al prossimo ‘The Voice‘ come giudici dei senior e non è escluso che possano apparire in coppia anche a Sanremo. Amadeus sarebbe propenso ad avere entrambi i figli di Al Bano, magari in due serate differenti ed in qualità di super ospiti.

Può davvero l’impegno per la carriera del figlio riavvicinare Al Bano e Romina come suggerito da ‘Nuovo’? Solo il tempo potrà dirci se ci saranno risvolti in questo senso. Al momento sembra più che altro una costruzione pindarica, alla quale molti fan dei due cantanti sono ben disposti a credere.