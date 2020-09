Romina Power, lo straziante messaggio per il compleanno della sorella Taryn che è scomparsa il 26 giugno scorso.

Oggi 13 settembre sarebbe stato il 67esimo compleanno di Taryn Power, la sorella di Romina che è scomparsa lo scorso giugno a causa di una rara forma di leucemia.

Proprio in questa giornata così particolare la sorella Romina ha voluto dedicarlo un commovente messaggio attraverso il suo profilo Instagram.

Il messaggio è molto chiaro: “Taryn oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Questo giorno per me sarà sempre un giorno speciale”.

Chi era la sorella di Romina Power, Taryn

Nata a Los Angeles il 13 settembre del 1953, Taryn era la secondogenita di Tyrone Power e della seconda moglie dell’attore Linda Christian. I genitori hanno divorziato nel 1956, così lei e la sorella Romina (più grande di 2 anni) si sono trasferite in Messico dalla nonna. Nel 1959 il padre è morto in seguito ad un arresto cardiaco e le due sorelle Power si sono trasferite dalla madre a Roma. Durante l’infanzia Taryn è stata costretta a spostarsi in continuazione per seguire la madre: dopo l’Italia, ha vissuto in Spagna e Inghilterra.

La carriera come attrice non è mai decollata del tutto. Taryn ha preso parte solamente ad 8 film, tra cui ricordiamo ‘Il Conte di Montecristo‘ e ‘Sinbad e l’occhio della tigre‘ (1977). Negli anni ’90 ha deciso di abbandonare la carriera cinematografica per dedicarsi alla famiglia.

Per quanto riguarda la vita privata il primo grande amore è stato il fotografo Norman Seeff, dal quale ha avuto la prima figlia e con il quale si è sposata nel ’78. Divorziata nel 1982, lo stesso anno ha conosciuto la Rockstar Tony Fox Sales. Tra i due è stata passione immediata e lo stesso anno si sono sposati. Da questo secondo matrimonio sono nati due figli. Negli anni ’90, Taryn è convolata a terze nozze con William Greendeer, dal quale ha avuto la quarta figlia. Insieme al terzo marito si occupava di gestire una fattoria in una riserva naturale indiana.