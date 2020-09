Romina Power rivela: “Quanto mi viziava Al Bano, ora non ho più voglia di soffrire”. Sono queste le parole della cantante che ricorda la sua relazione con il collega.

Romina Power torna a parlare della sua relazione con Al Bano e lo fa con molta amarezza. Il cantante di Cellisno San Marco infatti pare abbia definitivamente scelto Loredana Lecciso e per i due si parla addirittura di matrimonio.

Che ci siano le nozze o meno, sta di fatto che Romina non rientra più nei piani del suo ex marito. E lei sembra saperlo bene. Ora i suoi sforzi sono tutti concentrati sui figli e soprattutto sui nipoti.

Romina Power confessa i segreti del suo amore con Al Bano

Le parole di Romina sul suo amore con Al Bano faranno venire i brividi ai fan della coppia e a coloro che facevano il tifo per una loro reunion non solo artistica. “Al Bano mi ha viziata molto” spiega la Power sul settimanale Nuovo. “Sguazzavo in tutte le attenzioni di un uomo che mi dimostrava l’amore in quel modo così spontaneo”.

Poi la presa di coscienza della situazione attuale: “Ho capito che dovevo lavorare su me stessa per non avere bisogno di nessuno, io penso di continuare la mia vita da sola. Penso che non potrei più vivere con un altro uomo. Non ho più il tempo e la pazienza da dedicare a un altro compagno”.