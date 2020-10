Roma Cska Sofia Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Roma e Cska Sofia è valido per la seconda giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo aver vinto in Svizzera a Zurigo contro gli Young Boys, la Roma di Fonseca torna a giocare tra le mura amiche per la seconda giornata dell’Europa League, contro la squadra bulgara del CSKA Sofia. L’inizio della stagione per i giallorossi non è stato esaltante, ma ora c’è un po’ più di continuità.

Leggi anche: Ibrahimovic testimonial contro il virus | ‘Tu non sei Zlatan’ VIDEO

L’avversario di oggi è comunque ostico e da non sottovalutare, anche perché in Europa League gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo. “Il CSKA ha appena cambiato allenatore e ha dimostrato in passato, battendo una squadra come il Basilea, di essere pericoloso. Sono molto forti fisicamente”, ha ricordato Fonseca in conferenza stampa.

Leggi anche: Torino-Lazio, possibile rinvio: l’annuncio di Tare

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Roma Cska Sofia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa giallorossi e gli ospiti del CSKA Sofia sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport 204 e Sky Sport 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. In chiaro non è prevista alcuna messa in onda.

Quattro i precedenti tra le due formazioni, con i numeri che parlano esclusivamente giallorosso: quattro vittorie con sette gol fatti e nessuno subito. L’ultima sfida tra le due formazioni in gare ufficiali è datata 2009: finì tre a zero per la Roma in trasferta, la più larga vittoria giallorossa, con doppietta di Alessio Cerci e gol di Scardina a completare l’opera.

Roma CSKA Sofia, le due squadre in campo: le formazioni

Fonseca e Morales hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharé, Henrique; Sowe.