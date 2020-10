Michael De Giorgio aggredito dalla ex con le forbici: il suo racconto

Testimonianze scioccanti arrivano dall’ex concorrente di Temptation Island Michael De Giorgio. L’uomo ha raccontato l’aggressione.

Attimi di panico per Michael De Giorgio, finito al pronto soccorso con una ferita da arma da taglio sul polso. A quanto pare l’uomo ha subito un’aggressione dall’ex ragazza. Scopriamo insieme che cosa è successo e quali sono state le parole di Michael.

Leggi anche->Temptation Island, Michael De Giorgio e il dramma che sta vivendo: “Smettetela”

L’ex concorrente di Temptation Island è ormai celebre all’interno della penisola italiana. L’uomo ha partecipato al reality delle tentazioni qualche tempo fa, insieme all’ex Lara Zoretto. I due non stanno più insieme, e Michael ha frequentato altre donne in seguito alla separazione da Lara. Proprio una di queste lo ha aggredito durante la notte del 27 Ottobre 2020. I due si trovavano in macchina al momento dell’incidente, quando la ragazza ha estratto un paio di forbici per ferire l’ex fidanzato.

Leggi anche->Perché è famosa Selvaggia Roma, cosa faceva prima di Temptation Island

Fanpage.it è riuscito ad ottenere il referto ospedaliero, e ne ha riportato alcune righe. “Ferita da taglio penetrante al polso sinistro, ferita da morso e contusione ai testicoli”. L’uomo, in seguito all’aggressione, è stato immediatamente portato al pronto soccorso, e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Leggi anche->Accoltellato e dato alle fiamme a 18 anni da un vicino di casa

“È stata lei a chiamare i carabinieri durante la lite in casa, dicendomi che me l’avrebbe fatta pagare.” ha raccontato Michael nell’intervista per Fanpage. “Sono intervenuti i carabinieri di Pordenone che ci hanno raggiunto ad Azzano Decimo pensando che l’avessi aggredita”. Poi ha continuato: “Quando sono arrivati hanno compreso la situazione e ci hanno consigliato di separarci. Le hanno chiesto se voleva prendere un taxi o se ci fosse un’altra soluzione per tornare a casa sua quindi mi sono offerto di accompagnarla a patto che non alzasse le mani“. Le cose però non sono andate secondo i patti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Michael De Giorgio: il racconto dell’aggressione

L’ex concorrente di Temptation Island ha parlato in seguito all’incidente avvenuto in macchina con l’ex fidanzata, che lo ha aggredito con un paio di forbici. “Io tentavo di difendermi tenendola distante verso il finestrino, continuando a chiederle di scendere dalla macchina e lei mi ha risposto che se l’avessi mollata, sarebbe scesa.” ha raccontato Michael. “Quando l’ho lasciata, lei ha finto di aprire la portiera e con uno scatto ha tirato fuori dalla tasca un paio di forbici da carne che aveva preso dalla cucina di casa mia e mi ha colpito sul polso”. La ragazza, stando alle dichiarazioni di De Giorgio, avrebbe chiesto, spaventata, all’ex di non raccontare quanto appena accaduto. Michael si è però rivolto alle forze dell’ordine, in cerca di soccorso. “Quando si è resa conto che stavo perdendo sangue si è spaventata, mi ha chiesto scusa e ha visto i lampeggianti dietro dei carabinieri che ci stavano seguendo”.