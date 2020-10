Perché è famosa Selvaggia Roma, cosa faceva prima di Temptation Island

Nel passato della bella Selvaggia Roma c’è (anche) la danza e il lavoro in discoteca come cubista. Ecco tutto quel che c’è da sapere.

Selvaggia Roma è una delle protagoniste indiscusse del jet set contemporaneo. La ragazza si è fatta conoscere – passando da un programma all’altro – per i suoi balletti super sexy e le sue movenze da ballerina. Non è un caso: nel suo passato c’è infatti la passione per la danza e quando era più giovane la ragazza dal fisico mozzafiato ha anche raccontato di aver lavorato come vocalist e cubista presso varie discoteche della Capitale…

I riflettori sul passato di Selvaggia Roma

Selvaggia Roma, nota cubista romana, è stata spesso accusata di essere una “ragazza facile”. In passato è anche spuntato un video hot, un promo, breve ma ricco di “materiale” dove la bella cubista metteva in primo piano il suo Lato B. Pare che la ragazza abbia cominciato a lavorare in discoteca a soli 15 anni. Poi però ha dato una svolta alla sua vita, e ne è valsa decisamente la pena.

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne Selvaggia Roma è diventata una fotomodella, scoperta dal noto fotografo Massimo Bartolozzi. Curiosità: ha anche partecipato al video di “Li lascio fare” del rapper Diluvio, al sexy car wash con Marika Baldini (ex Tamarreide) e nel 2010 al reality di Gold Tv 12 Girl (presentato da Giovanni Conversano); è stata protagonista di spot pubblicitari trasmessi all’estero e ha fatto la valletta a “Ciak si canta” condotto da Pupo. E non finisce qui…

