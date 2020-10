Meteo del weekend di Ognissanti 2020: che tempo farà in Italia. Le previsioni.

Che tempo ci aspetta per il weekend di Ognissanti? Anche se la nostra mobilità sarà ridotta a causa dei contagi di Covid-19 – gli spostamenti non sono vietati dall’ultimo DPCM ma raccomandati solo all’interno della propria regione – potremo comunque uscire all’aria aperta. Fare passeggiate in un parco o in un bosco, fare visita alle persone care al cimitero, come da tradizione in questo periodo, aiuterà a staccare a prendersi una pausa.

Mai come in questo momento abbiamo avuto bisogno di rilassarci e staccare la spina dallo stress quotidiano e soprattutto dalle ansie della pandemia. Scopriamo se le condizioni meteo del prossimo weekend ci permetteranno di stare all’aria aperta.

Meteo del weekend di Ognissanti: il tempo in Italia

Come avevano anticipato le tendenze meteo di qualche giorno fa, avremo un tempo quasi estivo per il weekend di Ognissanti. L’alta pressione porterà sole e temperature miti su gran parte d’Italia, salvo qualche passaggio nuvoloso, regalandoci giornate incantevoli.

Già in settimana in alcune zone d’Italia abbiamo avuto belle giornate tiepide e soleggiate. Ora, dall’Europa sudoccidentale è in arrivo un campo di alta pressione di matrice subtropicale che raggiungerà anche l’Italia. Avremo dunque una serie di giornate di tempo stabile, come annuncia 3bmeteo. L’azione dell’anticiclone durerà fino al termine della settimana. Sull’Italia prevarrà il bel tempo con clima mite ma non mancheranno alcune eccezioni. L’Italia, infatti, sarà interessata anche dal passaggio di nubi alte e senza fenomeni, che veleranno il cielo o lo copriranno parzialmente. Sulle pianure, in particolare, sono attese nubi basse e nebbie.

La giornata di giovedì 29 ottobre è ancora caratterizzata da qualche instabilità. Addensamenti di nubi si stanno concentrando a Nord-Ovest, sulle Alpi di confine, sul Levante ligure e l’alta Toscana, con qualche debole pioggia, in particolare sull’alta Toscana, che si esaurirà in serata. Sulle altre regioni del Centro-Nord i cieli sono coperti o parzialmente nuvolosi. Il tempo è più soleggiato, invece, al Sud, salvo alcune velature innocue e alcuni annuvolamenti sul basso Tirreno. Qualche debole pioggia potrebbe cadere dal pomeriggio tra Campania e Calabria. Le temperature saranno in aumento.

Le previsioni in dettaglio per i prossimi giorni

La giornata di venerdì 30 ottobre sarà stabile su tutta Italia, con tempo in gran parte soleggiato. Le uniche eccezioni saranno sempre le nebbie in pianura, nelle prime ore della giornata e le stratificazioni di nubi alte. Nebbie e foschie si formeranno soprattutto nelle zone interne delle regioni centro-settentrionali tirreniche, in Umbria e solo localmente sulla Pianura Padana. Velature e nubi alte sono attese al Centro-Nord nella prima parte della giornata. Al Sud è previsto qualche annuvolamento tra Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, con qualche isolata pioggia locale. Le temperature saliranno ancora, anche sulle Alpi.

Nel weekend di Ognissanti, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, avremo ancora giornate di tempo stabile e soleggiato ma con un aumento delle nebbie e delle nuvole.

Nella giornata di sabato 31 ottobre il tempo sarà ancora in gran parte stabile sull’Italia, con cieli soleggiati. Aumenteranno, tuttavia, nebbie e foschie sulla Pianura Padana, sull’Umbria e i alcune zone interne della Toscana. Qualche nebbia è prevista anche sulle coste occidentali della Sardegna. Fenomeni che si manifesteranno soprattutto nelle ore più fredde. Un aumento di addensamenti nuvolosi, invece, è previsto tra pomeriggio e sera sulla Liguria. Le temperature saliranno ancora, lievemente, in particolare sugli Appennini e sulle Alpi.

Domenica 1° novembre il tempo sarà ancora stabile su gran parte d’Italia, ma con un aumento di nubi marittime sui versanti nordoccidentali. I cieli saranno coperti su Liguria e alta Toscana, con possibilità di pioviggini. Sulle altre regioni i cieli saranno per lo più soleggiati o parzialmente nuvolosi, in particolare su Lombardia e dorsale appenninica centro-meridionale. Nebbie e foschie sono attese sulla Pianura Padana orientale e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature saranno in lieve calo al Centro-Nord.

Cieli più nuvolosi e con fenomeni sono previsti per i primi giorni della prossima settimana.

Leggi anche –> Meteo inverno 2020/21, le previsioni: come sarà