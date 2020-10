Coronavirus, nuovo record di contagi: oltre 200mila tamponi

Emergenza Coronavirus, nuovo record di contagi in Italia con 26.831 nuovi positivi: oltre 200mila tamponi, mai così tanti.

Aumentano ancora i casi di contagio da Coronavirus in Italia, sebbene la crescita di questi giorni non sia stata esponenziale come si temeva. Dai 24.991 nuovi contagi delle 24 ore precedenti, si passa ora ai 26.831 nuovi contagi di oggi. Ancora 217 morti riscontrati nelle ultime 24 ore.

Per la prima volta, inoltre, in Italia si supera la soglia dei 200mila tamponi, esattamente 201.452 tamponi. Insomma, nelle ultime 24 ore, al record di contagi si associa quello dei tamponi effettuati. Ancora in salita il numero di ricoveri più gravi: sono infatti 1.651 (+115 rispetto alle 24 ore precedenti) i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Il dato della diffusione del Coronavirus oggi

Andiamo a vedere alcuni dati scorporati Regione per Regione: ancora la Lombardia quella con più casi, anche se sono oltre 200 in meno rispetto a ieri i nuovi positivi riscontrati. Sono comunque circa un terzo del totale, esattamente 7.339. Balzo consistente in avanti per quanto riguarda i casi in Campania: mai così tanti dall’inizio della pandemia, nelle ultime 24 ore sono 3.103. Salgono di diverse centinaia i contagi in Emilia Romagna e in Toscana, restano stabili in Lazio e Veneto.

Un balzo all’indietro nel numero di contagi lo fa il Piemonte: 2.585 i nuovi positivi, oggi al terzo posto tra le Regioni più colpite, mentre ieri erano al secondo posto. Superano i mille casi giornalieri i positivi in Liguria, hanno incrementi significativi in Regioni come Valle d’Aosta e Molise, quest’ultimo con la Basilicata unica Regione che non raggiunge la tripla cifra. Raddoppiano i casi nelle Marche: quasi 700 i nuovi positivi in un giorno, salgono di molto anche i contagi in Umbria.