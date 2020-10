Grande Fratello, Maria Teresa Ruta contro l’ex Amedeo Goria: “Lo querelo”

Non finiscono le polemiche al Grande Fratello con Maria Teresa Ruta che ha criticato duramente le parole dell’ex marito Amedeo Goria: Guenda è delusa

Ancora litigi e polemiche all’interno della casa del Grande Fratello con Maria Teresa Ruta che si è scagliata contro l’ex marito Amedeo Goria. Lo stesso giornalista aveva scritto su un settimanale il suo rapporto con la figlia Guenda, definendolo anche bipolare. E così in diretta tv la stessa ragazza ha letto quelle parole del padre: “Non so come commentare le parole di mio papà. Sono molto sbagliate, dovrei parlare della mia vita privata che include tante altre persone e non voglio farlo al momento”.

Leggi anche->GF Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime: ecco la “colpa” confessata

Leggi anche->GIF Vip, Maria Teresa Ruta contro Guenda Goria su Telemaco

E così la delusione in lei è davvero tanta: “Sono una persona complessa ma non bipolare. Ho un papà molto particolare: lui forse è un po’ geloso del rapporto che ho con mamma. Ma non ti aspetti degli attacchi da lui: io gli voglio bene e lo abbraccio”.

Grande Fratello, la furia di Maria Teresa Ruta contro l’ex Amedeo Goria

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

E così mamma Maria Teresa, dopo quella lettera, non la prende assolutamente bene e lo attacca in diretta: “Amedeo è da querela, Guenda non è bipolare. Ma non gli permetto di proferire parola visto che non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo. Non c’è mai stato, e non lo dico io ma lui, io lo ringrazio per avermi fatto fare ma lui si è deresponsabilizzato”. Infine, ha concluso duramente: “Lui non ha fatto niente! E se ogni tanto fa dei capriccetti è perché vuole attenzioni da te è proprio perché da piccola non gliele hai date ed è giusto che le pretenda. Scusa Amedeo sei anche giornalista ma come cavolo ti viene in mente di scrivere queste cose!”.