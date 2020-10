Barbara D’Urso contro Iconize sul caso Soleil Sorge

Barbara D’Urso contro Iconize a “Pomeriggio 5” sul caso Soleil Sorge, per una “lettera sminuente”.

E’ finita poco tempo fa una nuova puntata dello show pomeridiano di Barbara D’Urso, “Pomeriggio Cinque”. Si è tornati a parlare di Iconize, che, dopo le accuse mosse nei contro di lui da Soleil Sorge e Alberto De Pisis nei giorni precedenti, ha chiesto di poter replicare, mandando alla redazione una lettera scritta dal suo avvocato.

La letterza di Iconize per la D’Urso

Una lettera che non è piaciuta nemmeno un po’ a Barbara d’Urso oggi a Pomeriggio Cinque, la quale, evidentemente stufa di proseguire nel tornare sempre sullo stesso argomento, ha commentato in questo modo: “Le ultime cose che hanno detto Soleil e De Pisis hanno fatto molto arrabbiare Iconize, il quale ha chiesto il diritto di replica…Ci ha fatto scrivere dal suo avvocato una letterina un po’ sminuente…”

Soleil Sorge, oggi in studio a Pomeriggio 5, ha subito risposto a Iconize, dicendo senza esitare: “Io per prima non avrei voluto dare dettagli, ma sono stata costretta a farlo per dare prova di ciò che stavo dicendo…”

Soleil Sorge, ospite nella puntata di oggi a “Pomeriggio Cinque” ha poi dichiarato che, fin da subito, avrebbe voluto che Iconize venisse in televisione a parlare della cosa, ma lui avrebbe invece continuato a dire bugie in maniera meschina: “Non mi tiro indietro dalle accuse che ho fatto…Ho dovuto riportare i fatti così come sono andati…”.

La ragazza, che da giorni ormai, ha attaccato Iconize, ha poi terminato questo suo intervento raccontando di sperare che con questo suo ultima mossa sia stata messa una pietra sopra sulla questione definitivamente.