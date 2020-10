Brugge Lazio Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Brugge e Lazio è valido per la seconda giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

L’emergenza Coronavirus crea grattacapi e non pochi a Simone Inzaghi stasera: sarà una Lazio decimata quella che stasera affronterà il Bruges in Belgio, con soli 12 giocatori della prima squadra. Andranno così a completare la rosa dei 18 nomi tra titolari e riserve ben sei uomini della Primavera.

Nel pomeriggio di oggi, il coordinatore dello staff medico della Lazio Fabio Rodia ha chiarito quanto accaduto: “Secondo i protocolli UEFA, la squadra è stata sottoposta ai tamponi prima della partita. Nei test di lunedì sono emerse delle criticità: la società ha messo in isolamento questi casi presso il proprio domicilio, per poi effettuare nuovi accertamenti”.

Precedenti di Brugge Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Jan Breydel di Bruges tra i padroni di casa del Club Brugge e i biancocelesti della Lazio sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky su Sky Sport Arena, canale 204, oltre che su Sky Sport 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta di un match inedito per quanto concerne la sfida tra Club Brugge e Lazio. I nerazzurri belgi invece torneranno ad affrontare una squadra italiana dopo 5 anni. Persero per uno a zero contro il Napoli nel novembre 2015 in Europa League, mentre l’ultimo successo è datato addirittura ottobre 2003, quando sconfissero di misura il Milan in Champions League. Quinta partita contro una squadra belga per la Lazio: 2 vittorie e 2 sconfitte il bilancio attuale.

Brugge e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Clement e Inzaghi hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni: