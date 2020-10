Joe Biden aveva previsto la pandemia un anno fa? La verità

Su Twiter spopola un vecchio messaggio di Joe Biden risalente ad un anno fa, in cui sembra avesse previsto la pandemia.

Joe Biden, il candidato democratico per la Casa Bianca, sembrerebbe che avesse già previsto la pandemia da Coronavirus e lo dimostrerebbe un tweet pubblicato più di un anno fa.

Il rivale di Donald Trump alle presidenziali della Casa Bianca aveva scritto più di un anno fa, esattamente il 25 ottobre 2019, su Twitter qualcosa di profetico riguardo alla situazione mondiale attuale: “Non siamo preparati ad una pandemia. Trump ha fatto regredire i risultati che io e il presidente Obama avevamo raggiunto per rinforzare la sicurezza sanitaria di tutti. Abbiamo bisogno di una leadership che generi la fiducia dei cittadini, si concentri sulle vere minacce e mobiliti il mondo per fermare i focolai prima che raggiungano il nostro territorio“.

We are not prepared for a pandemic. Trump has rolled back progress President Obama and I made to strengthen global health security. We need leadership that builds public trust, focuses on real threats, and mobilizes the world to stop outbreaks before they reach our shores. https://t.co/1qqpgayUEX

— Joe Biden (@JoeBiden) October 25, 2019