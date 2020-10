Hormoz Vasfi, chi è l’imprenditore iraniano: età, carriera, vita privata

Hormoz Vasfi è un imprenditore di successo con fama di sciupafemmine. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Imprenditore iraniano di indubbio successo, Hormoz Vasfi è diventato famoso per i suoi tanti flirt con noti personaggi femminili del mondo dello spettacolo. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Le Iene Show: anticipazioni della puntata di martedì 27 ottobre 2020

Leggi anche –> Sara Croce, la relazione con il milionario iraniano finisce in tribunale

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Hormoz Vasfi

Hormoz Vasfi è nato in Iran 56 anni fa e come detto è un affermato imprenditore che si occupa di arte, musica e architettura. Possiede numerose società sparse per il mondo, ed è arrivato negli anni ad accaparrarsi un patrimonio mostruoso, intessendo affari anche in Asia. Su di lui purtroppo non si hanno molte altre informazioni, a parte che si è fatto conoscere per la sua fama di “Don Giovanni” protagonista di molti flirt con noti personaggi femminili del mondo dello spettacolo.

In particolare, il milionario di indubbio fascino ha sedotto l’attrice Yvonne Sciò e la modella Taylor Mega, oltre all’influencer italiana Sara Croce, alla showgirl Aida Yespica e a Claudia Galanti. Da una di queste donne (ma non sappiamo da chi), ha anche avuto un figlio, Victor Vasfi, che ha da poco compiuto 18 anni ed è seguitissimo su Instagram, a differenza del padre, che non possiede alcun account social.

Non si può non ricordare che Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin, è balzata agli onori (si fa per dire) della cronaca per aver denunciato quello che è stato per un po’ di tempo il suo compagno per stalking, in risposta a un’accusa di truffa da parte di lui per averlo indotto a credere nel futuro della relazione instaurata. Il Nostro avrebbe inviato ben 450 messaggi vocali WhatsApp allo zio di lei, in cui la denigrava, e avrebbe richiesto indietro tutti i regali fatti (anche quelli alla suocera).

EDS