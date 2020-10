Le Iene Show: anticipazioni della puntata di martedì 27 ottobre 2020

Le Iene Show: tutte le informazioni e le anticipazioni della nuova puntata di martedì 27 ottobre condotta come sempre da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Le Iene Show: nuovo appuntamento settimanale del martedì con il programma di infotainment di Italia Uno, condotto come al solito da Nicola Savino e da Alessia Marcuzzi con la partecipazione della Gialappa’s Band. Lo scorso appuntamento del 20 ottobre non è andato in onda, visto che la Marcuzzi era impegnata nella puntata finale di Temptation Island. Cosa succederà questa sera? Ecco qualche anticipazione.

Alessia Marcuzzi: falso allarme, non ha il Coronavirus

Le Iene Show: anticipazioni

Si partirà con la conclusione dell’incredibile avventura di Marika, una ragazza disabile che aveva il sogno di compiere un viaggio in Sardegna in moto. In questa puntata l’esperienza volge al termine assieme ai compagni di viaggio Matteo Viviani, Simone Zignoli e Francesca Gasperi. Come avrà vissuto Marika questa possibilità? Lo scopriremo stasera.

Lo scherzo ‘vip’ questa sera riguarda invece Elodie: diventerà addirittura zia! La sorella della cantante e artista infatti, è complice di Nicolò De Devitiis, per uno scherzo davvero incredibile: la sorella infatti avrebbe tradito la sua fidanzata Marta con un palestrato ed ora è incinta! Come reagirà Elodie a questa notizia?

Altro servizio interessante è l’intervista a Sara Croce, la modella accusata dal petroliere Hormoz Vasfi, di aver intrecciato una relazione con lui solo a fine economico e che per questo le ha fatto causa per un milione di euro. Lei si difende dicendo di aver già restituito tutto: “Da lì, dalla paura, io ho preso e gli ho ridato esattamente tutto. Gli orologi se li è presi perché me li ha strappati, la macchina, intestata a me, è la prima cosa che gli ho ridato, perché io con una persona del genere non voglio più avere nulla a cha fare, non voglio niente che mi ricordi lui” ha dichiarato a Le Iene.

Per tutto questo e molto altro, sintonizziamoci alle 21.25 su Italia Uno.