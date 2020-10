Gianluca Vacchi è diventato papà, come si chiama la figlia

E’ nata la prima figlia, erede dell’imprenditore Gianluca Vacchi, avuta con la sua compagna Sharon Fonseca.

Nelle prima ore della mattina di oggi è nata la prima figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca e l’annuncio al pubblico e ai fans è arrivato nel pomeriggio, con un post instagram pubblicato da lui.

La bambina di Vacchi ha un nome particolare

Si sapeva già che la modella Sharon Fonseca era ricoverata perché incinta all’ultimo mese e tutti aspettavano con ansia la nascita della primogenita della coppia, avvenuta proprio questa mattina. Vacchi ha annunciato il lieto evento con un video su instagram, pubblicato ieri per annunciare il parto imminente, in cui i neogenitori fanno un ballo insieme ad un’infermiera.

Quello che ha colpito di più i fan è sicuramente il nome particolare scelto da Sharon e Gianluca: infatti, la coppia sembra si è ispirata ad un tormentone che ha imperversato nelle nostre radio per tutta l’estate, per il nome della loro bambina. La bimba infatti si chiama Blu Jerusalema, un nome che indubbiamente evoca la nota canzone anche se potrebbe trattarsi di una pura coincidenza.

“Lei è con noi… Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi, è nata. Grazie a Dio è in salute e noi la amiamo già più delle nostre vite”: queste le parole di Gianluca sulla nascita. Anche la mamma ha pubblicato una foto con dedica, in cui racconta di non riuscire a descrivere la grandissima emozione della nascita di Blu Jerusalema e di tutto l’amore che provano per lei.

Sharon e Gianluca stanno insieme ormai da due anni, dal 2018 quando si sono conosciuti, e adesso hanno intrapreso questo nuovo incredibile percorso insieme, da mamma e papà, insieme alla loro Blu Jerusalema.