Precipita elicottero | mezzo si schianta sulle Alpi | è tragedia

Nel corso della notte precipita elicottero presso il Monte Rosa, lo schianto avviene in una zona estremamente impervia, soccorsi complicati.

In provincia di Aosta precipita elicottero e questo incidente improvviso porta purtroppo alla morte di una persona. Il tutto è accaduto sul monte Breithorn, sulle Alpi, nel corso della notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020. A bordo dell’elivelivolo c’erano due individui, con uno dei due che è riuscito a sopravvivere.

I soccorritori lo hanno individuato nei pressi dei rottami, mentre versava in grave stato di ipotermia avanzata. Si trattava di due uomini. Il Soccorso Alpino Valdostano, subito allertato da una segnalazione proveniente da chi ha assistito allo schianto per puro caso, ha attivato i propri uomini. L’elicottero che si è schiantato sul Breithorn stava volando sui 3mila metri di altezza, mentre sorvolava una zona non frequentata e molto impervia, alla lontana dalle consuete aree sciistiche. Questo ha reso più complicate del dovuto le operazioni di soccorso.

Precipita elicottero, c’è un morto: ricoverato d’urgenza un secondo individuo

Le forze dell’ordine hanno anche identificato le due persone rimaste coinvolte in questo incidente. A morire è stato il pilota, un imprenditore originario della provincia di Brescia. Le avverse condizioni atmosferiche hanno contribuito a complicare ancora di più la macchina dei soccorsi. C’erano infatti nubi ed anche nebbia, in aggiunta all’oscurità ed alla pressoché totale mancanza di luce. Il superstite si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Berna, in Svizzera. A bordo dell’elicottero stava svolgendo il ruolo di copilota. Non ancora note le cause che hanno portato l’elicottero a schiantarsi. Le autorità sono impegnate a tutt’ora nella valutazione di quanto accaduto.

