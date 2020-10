Una bambina di appena un anno e mezzo è andata in arresto cardiaco e ha smesso di respirare per 3 lunghissimi minuti. La mamma ha raccontato il terribile avvenimento…

E’ successo a Stewartby, nel Bedforshire, Regno Unito: una giovane mamma di 28 anni, Zoe Fennell ha iniziato a notare qualcosa di strano nella sua piccola bambina di 16 mesi, Florence. La bambina ha inziato a respirare “in modo strano”, dice Zoe, che, convinta che ci fosse qualcosa che non andava, ha subito chiamato l’111, numero di emergenza inglese e ha visto sua figlia andare in arresto cardiaco…

Gli operatori le hanno detto di non preoccuparsi

La risposta degli operatori dell’111 non è stata delle migliori per la preoccupatissima Zoe, che inziava a vedere la salute della sua bimba peggiorare minuto per minuto. Anche se gli era stato detto semplicemente di “dare un’occhiata” a sua figlia, la donna non era convinta e ha chiamato un’ambulanza. Nel frattempo le condizioni della piccola Florence andavano deteriorandosi sempre di più e la bimba ha inziato a vomitare.

In ospedale, Florence è stata sottoposta a numerosi test, sotto gli occhi attoniti dei genitori che hanno assistito all’incubo peggiore di ogni mamma e papà: il cuore della loro piccola si è fermato per tre lunghissimi minuti. Zoe era pronta a perdere sua figlia, come ha dichiarato in un’intervista al Mirror Online, in cui ha espresso tutto il dolore di aver rischiato di non rivedere più viva la sua bambina.

Adesso Florence ha due anni e sta bene, ma la mamma Zoe è determinata a comprendere il perché la sua bambina, che stava bene pochi secondi prima, sia andata in arresto cardiaco senza un apparente motivo.

