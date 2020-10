Milan Roma Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Milan e Roma è il posticipo della quinta giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si gioca di lunedì sera il match clou di questa quinta giornata della Serie A TIM: di fronte ci sono due squadre che stanno attraversando periodi di forma abbastanza diversi. Infatti, il Milan capolista – e che resterà tale con qualsiasi risultato – tenta subito la prima mini fuga della stagione in corso.

I rossoneri ricevono questa sera la Roma che dopo un inizio in sordina sembra pronta a ripartire a suon di risultati, grazie anche alle due vittorie consecutive in campionato e a quella in Europa League contro gli Young Boys in Svizzera. Dunque, partita apertissima davvero a qualunque risultato quella di stasera.

Precedenti di Milan Roma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra i padroni di casa del Milan e i giallorossi della Roma è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

La Roma è il bersaglio preferito di Zlatan Ibrahimovic: mai con nessun’altra squadra ha segnato così tanto in carriera. Ben 10 le realizzazioni con le maglie di Ajax, Juve, Inter e Milan. L’ultimo precedente è datato otto anni fa e anche in quel caso Ibrahimovic non si smentì realizzando la doppietta che permise al Milan di imporsi in rimonta sui giallorossi all’epoca allenati da Luis Enrique.

Milan e Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Fonseca stanno completando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Lo.Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.