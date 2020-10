Cristiano Ronaldo tampone | brutte notizie per la Juventus

Esito Cristiano Ronaldo tampone, l’attaccante della Juventus e della nazionale portoghese ha svolto il test anti Covid e non va bene.

Per Cristiano Ronaldo tampone e controlli annessi al Covid 19 che lo ha colpito nei giorni scorsi rappresentano ancora qualcosa con il quale dovere convivere. Un nuovo test svolto per verificare se il campione fosse guarito dal Coronavirus ha dato purtroppo esito positivo. Il che vuol dire che l’asso bianconero è ancora affetto dalla malattia.

Il numero 7, che compete da anni con Lionel Messi per la palma di più forte calciatore del mondo, era rimasto contagiato all’interno del ritiro della nazionale del Portogallo. Raggiunto tra l’altro dietro una violazione del protocollo, dal momento che due membri dello staff tecnico della Juventus si erano ammalati a loro volta. Di conseguenza la squadra era stata posta in isolamento. Ma lui ed altri sei compagni hanno deciso comunque di rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali. Da circa una settimana e mezzo Cristiano Ronaldo è positivo ed il tampone svolto ora non ha fatto cambiare la situazione.

Cristiano Ronaldo tampone, lo juventino salterà altre partite

Il 35enne originario di Madeira è ancora contagioso ed in virtù di ciò, la Juventus non lo avrà automaticamente a disposizione per la sfida contro il Barcellona in Champions League della prossima settimana. La sfida è valevole per la seconda giornata della massima competizione europea. Già assente contro Crotone e Dinamo Kiev, rispettivamente in campionato e Champions, CR7 risulterà indisponibile anche domenica contro il Verona e poi contro i blaugrana tre giorni dopo. Nel frattempo lui se ne sta nella sua lussuosa casa presso Torino e si allena da solo, in isolamento domiciliare. In questi giorni il giocatore ha mostrato una serie di foto e di video nei quali si mostra mentre svolge diversi esercizi nella palestra personalizzata inclusa nella sua residenza.

Visualizza questo post su Instagram “Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”😉 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 16 Ott 2020 alle ore 3:58 PDT

Era risultato positivo il 13 ottobre nel ritiro del Portogallo

Tra l’altro i più hanno notato anche il suo nuovo look, con un taglio di capelli molto corto. Il primo tampone svolto da Cristiano Ronaldo è del 13 ottobre. La sera prima lui aveva preso parte ad una cena con tutti i giocatori del Portogallo. Dove pare che nessuno abbia rispettato il provvedimento di distanziamento sociale. In virtù della riscontrata positività non è poi sceso in campo nel match vinto contro la Svezia. Ora bisognerà aspettare ancora prima del suo ritorno.

