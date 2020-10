By

Alberto Matano con La vita rischia la sospensione dopo che 7 persone sono risultate positive al Covid-19.

Le indiscrezioni riguardo la positività al Covid di alcune persone della sede Rai di Via Teulada hanno fatto subito il giro del Web. Sarebbero sette i positivi e si tratterebbe di tecnici e collaboratori.

Dalla Rai tutto tace, ma c’è grande preoccupazione per i programmi di punta del palinsesto che vanno in onda quotidianamente proprio da quegli studi. La vita in diretta di Alberto Matano e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone potrebbero essere prossimi alla sospensione.

Alberto Matano: ultime indiscrezioni sulla vita in diretta

Secondo le informazioni trapelate dalla sede Rai e da quelle riportate da Dagospia.com, sarebbero in corso riunioni e incontri per decidere se sospendere la programmazione del programma o se continuare procedendo con estrema cautela.

Tutti si chiedono se Rai1 riuscirebbe a sopravvivere senza gli ascolti de La vita in diretta. Abbiamo avuto una dimostrazione pratica della forza del programma di Alberto Matano nella giornata del 20 ottobre. Il suo programma ha ceduto il posto alla preghiera del Papa, ma lo share è calato a picco verso un misero 10.66%. La domanda è una sola: La vita in diretta verrà sospesa o arriverà il via libera?

