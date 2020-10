Al Bano, la rivelazione su Romina e il suocero del figlio Yari

Il consuocero di Al Bano e Romina Power, il padre di Thea Crudi, ha rivelato com’è andato il suo incontro con i genitori di Yari Carrisi.

A “Domenica In“, nella puntata andata in onda domenica scorsa, Yari Carrisi ha presentato alla conduttrice Mara Venier la sua fidanzata, Thea Mantra. Il padre della ragazza, un’insegnante di Mantra e yoga, è stato intervistato dal settimanale DiPiù, dove ha raccontato com’è andata la conoscenza con i genitori del genero.

Michele Crudi, il padre di Thea nonché consuocero di Al Bano e Romina Power ha rivelato al settimanale come la cantante l’abbia riempito di elogi quando si sono incontrato al concerto fatto dalla figlia e di Yari Carrisi. “Io l’ho sempre ammirata molto insieme con Al Bano. Mi ha riempito di complimenti per la mia ragazza e allo stesso tempo mi sono reso conto che Yari è davvero un ragazzo perbene e educato“, ha detto papà Michele con emozione. Con Al Bano Carrisi, non c’è ancora stata l’occasione per incontrarsi ma sembra che presto si riuniranno tutti per un pranzo in famiglia.

Michele Crudi e il rapporto con Al Bano e Romina

Alla rivista DiPiù, il papà di Thea Crudi, fidanzata con Yari Carrisi, ha rivelato che la sua bambina è cresciuta proprio con le canzoni di Al Bano e Romina: “Abbiamo ballato tante volte le loro canzoni e anche quando Thea e suo fratello erano piccoli le cantavamo“. Il signor Michele si è detto molto orgoglioso di sua figlia, che ha studiato nell’accademia musicale più prestigiosa d’Europa ed è diventata una cantante jazz molto promettente. Era tanto determinata da formare un duo con uno dei suo insegnati e incidere insieme un disco. Anche Al Bano si è detto emozionato per il figlio Yari: “Sembrano innamorati come me e Romina“.

Il padre di Thea ha poi concluso l’intervista rivelando di avere molte cose in comune con il consuocero Al Bano, una su tutte è che “è instancabile come me“. Come l’ex marito di Romina Power, infatti, anche il signor Crudi ha un ex moglie, ma si è risposato ed è felicissimo delle sue seconde nozze.