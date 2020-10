Yari Carrisi, chi è il figlio di Al Bano e Romina: età, foto, carriera

By

Yari Carrisi è il secondogenito di Al Bano e Romina Power. Vediamo chi è e cosa fa nella vita il cantante e imprenditore.

Yari Carrisi è nato a Cellino San Marco, in Puglia, il 21 aprile 1973. E’ il secondo figlio di Al Bano e Romina Power e la loro è una famiglia molto allargata, con le sorelle Ylenia, scomparsa nel 1993, Cristel, nata nel 1985, e Romina Junior, nata nel 1987. Dal secondo matrimonio del padre con Loredana Lecciso, invece, sono arrivati i fratelli Jasmine, del 2001 e Albano Junior, nato nel 2002.

Yari ha mostrato sin da piccolo una grande passione per la musica, condivisa con i genitori. Ha imparato a suonare la chitarra molto presto, oltre che a comporre canzoni. Ha collaborato sia con il padre Al Bano, per il quale ha scritto diversi testi, che con grandi artisti, come Jovanotti. Oltre al talento musicale, il secondogenito di casa Carrisi ha una grande abilità imprenditoriale che l’ha portato a dedicarsi con successo alla produzione del vino dell’azienda di famiglia. Ha partecipato anche al programma televisivo “Pechino Express“, nell’edizione del 2015, con il rapper Pico Rama.

Yari Carrisi e la vita sentimentale

Yari è un appassionato di viaggi ed ha avuto la possibilità di girare per il mondo sin dalla più tenera età grazie al successo dei suoi genitori. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha avuto una relazione con la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, conosciuta proprio durante “Pechino Express“. I due hanno avuto una relazione di circa due anni, conclusasi nel 2017. L’attrice abbandonò il programma poiché aveva scoperto di essere incinta, ma sfortunatamente ebbe un aborto spontaneo.

Durante il lockdown della scorsa primavera, Yari Carrisi si è imbattuto nei video della maestra di Mantra e yoga, Thea Crudi. I due si sono conosciuti poco dopo, quando la giovane si è recata in Puglia per un concerto ed ha conosciuto sua madre, Romina Power. Da quel momento sono inseparabili ed innamoratissimi. Insieme sono partiti per un tour musicale iniziato nel Salento, la terra dove vivono.