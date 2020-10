Mila Suarez, origini nobili: il dubbio sulla parentela col Re del Marocco

Curiosità sulla showgirl Mila Suarez, avrebbe origini nobili: il dubbio sulla parentela col Re del Marocco.

Nata nel 1988 a Casablanca in Marocco, Mila Suarez è una showgirl molto famosa in Italia, dove si è definitivamente trasferita a metà anni Duemila, dopo aver compiuto 18 anni. La svolta della sua vita arriva quando ha un flirt con Fabrizio Corona, successivamente partecipa come corteggiatrice a Uomini e Donne.

Nel 2017, la giovane entra a far parte del cast del reality Temptation Island, quindi fa molto discutere la sua relazione con Alex Belli, ex naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’. Ha quindi fatto parte della 16esima edizione del Grande Fratello, avvicinandosi a Gennaro Lilio, ma la “tresca” non è durata.

Le origini nobili di Mila Suarez: mistero sulla presunta parentela

Di recente ha fatto discutere perché sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia si è scambiata un bacio appassionato con l’amica Elisa De Panicis. Ma ha fatto anche molto discutere quanto emerso durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Stando infatti al giornalista e direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, che ha mostrato le prove delle sue affermazioni nel corso di Domenica Live, Mila Suarez – seguita da oltre 300mila follower sul suo profilo Instagram – sarebbe imparentata col re del Marocco, avendo dunque origini nobili.

Signoretti aveva affermato: “Se il re del Marocco la dovesse vedere un po’ discinta come sta succedendo nella Casa del Grande Fratello magari potrebbe esserci qualche problema”. Nelle foto mostrate dall’esperto di gossip, la showgirl appare decisamente diversa, ma lui ha sostenuto che potrebbe aver “cambiato la fotografia” e che “forse aveva altri connotati”. La parentela veniva confermata anche da Francesca Cipriani nei giorni successivi: “Conosco Mila da tanti anni, in passato mi ha raccontato di questa parentela, sono sicuro che sia tutto vero. Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amicizia e lealtà, so che lei non direbbe mai il falso su una cosa del genere”.