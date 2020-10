Diletta Leotta | ‘Che tortura svegliarsi così’ | Fans al settimo cielo | FOTO

Una immagina pubblicata da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram manda ancora una volta in estasi i suoi numerosissimi followers.

È strepitosa Diletta Leotta, in qualsiasi cosa lei faccia. La giornalista sportiva di DAZN mostra uno scatto realizzato nella mattinata di venerdì 23 ottobre 2020 in cui si fa ritrarre in auto, pronta per andare al lavoro. L’espressione non è che sia delle più sveglie, ed infatti è lei per prima ad ammettere la cosa. “Sono quel tipo di persona che si alza alle 7 ma si sveglia a mezzogiorno”, scrive la 28enne originaria di Catania e da tempo trapiantata a Milano per lavoro. Inutile a dirsi, questo post sta ricevendo ‘mi piace’ e commenti divertiti da parte dei suoi tantissimi followers come se piovessero.

E quando la Leotta pubblica qualcosa su Instagram, il risultato è sempre questo. Ammiratori pazzi di entusiasmo per lei e Diletta che finisce con l’amplificare sempre di più quello che è il potere mediatico del quale è dotata. La siciliana poi sa mostrarsi ogni volta sempre più bella. Proprio la sua attività molto florida sui social ha contribuito a farne un vero e proprio simbolo di seduzione e di prototipo di donna ideale.

Diletta Leotta, lei è la regina di Instagram

A tutti gli effetti si può parlare di Diletta come della regina di Instagram in Italia. Un titolo che le spetta a pari merito con Belen Rodriguez. In due superano i 16 milioni di follwers in totale, con 9 per la showgirl sudamericana e poco più di 7 per la catanese. E tra l’altro le due sono anche diventate amiche.

