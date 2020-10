Alba Parietti, il ricordo della mamma: “Ti ho amata disperatamente”

Ancora una dedica speciale nei confronti della mamma: Alba Parietti ha rivolto un nuovo messaggio sul suo profilo Instagram

Un ricordo sempre attuale. Alba Parietti ha voluto dedicare un lungo messaggio sul suo profilo Instagram alla mamma morta dieci anni fa: “Mamma mia meravigliosa, farfalla splendida e piena di poesia. Ti ho amata disperatamente quando non ti capivo, immensamente quando ti ho finalmente potuta raggiungere e tu ti sei fatta prendere. Per sempre sei con me da quanto te ne sei andata quella fredda mattina regalando ad altri la possibilità di vivere ancora grazie alla tua generosità”. Poi ha aggiunto: “Sono passati dieci anni oggi da quel giorno, ma sei stata con me in ogni passo, in ogni sguardo, in ogni bellezza , in ogni respiro e lo sarai fiche io avrò vita. E non ci sarà momento bello che non dedicherò al tuo ricordo e a quello di papà”.

Alba Parietti, il lungo messaggio

Successivamente la stessa showgirl ha svelato: “La tua energia, la tua stupenda capacità di rendere tutto leggero, la tua voce allegra , soave mi risuona come una melodia , la tua mano mi accarezza e mi consola . Oggi come quando ero bambina e avevo tanta paura . Ti amo ❤️ Mamma. Sei sempre , sempre , sempre con me. So che tu e papà siete con Giuseppe, siete le persone che più hanno voluto il mio bene e questo mi fa sentire protetta anche se mi mancate più del sole , perché siete stati la mia vita e le persone che più mi hanno saputo capire e amare di un amore puro che lega le anime all’infinito. Tua Albina #mamma #graziadipietromaria #23ottobre 2010🖤 #23 ottobre 2020 #torino #28 febbraio 1932 ❤️”.