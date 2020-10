Divino Otelma denuncia Francesca Cipriani: cosa gli ha fatto | VIDEO

È il Divino Otelma questa volta sotto la luce dei riflettori. A quanto pare c’è maretta tra lui e la bella Francesca Cpriani.

Non c’è tregua per Francesca Cipriani. A quanto pare il Divino Otelma ha deciso di lasciare tutti senza parole, compresa la showgirl. Tira una brutta aria tra i due, e la motivazione riguarda un avvenimento accaduto durante un episodio de l’Isola dei Famosi 2019. Scopriamo insieme che cosa è successo tra i due personaggi e quali sono state le conseguenze.

Sembrava andasse tutto bene tra i due. Francesca e Otelma si sono spesso sentiti dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, e le cose sono filate lisce come sempre, almeno all’apparenza. A quanto pare però Otelma non ha dimenticato l’incidente avvenuto nel 2019 durante le riprese di una puntata. La showgirl ha infatti spinto l’uomo in Honduras durante una prova. Quest’ultimo ha battuto la testa su una trave di legno, necessitando di immediate cure mediche. Il Divino ha dunque sporto denuncia chiedendo alla ragazza un risarcimento danni per quanto subito allora.

“C’era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano invitato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto.” ha raccontato la ragazza, esterrefatta di fronte alla lettera di denuncia ricevuta. Presto vedremo i due confrontarsi nel salotto di Live Non è la d’Urso, e sono tutti in attesa di scoprire se riusciranno a chiarire ogni malinteso.

“Una grandissima delusione.” ha raccontato la Cipriani ad RTL 102.5, e le sue parole sono state riportate su Libero Quotidiano. “Il Divino Otelma mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato?” ha continuato. Poi ha concluso: “Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata“.

È stato un colpo basso e doloroso quello inflitto dal Divino Otelma a Francesca Cipriani. L’uomo, in seguito ad un incidente avvenuto durante l’Isola dei Famosi 2019, ha deciso di denunciare la showgirl. L’accaduto sembrava essere oramai finito nel dimenticatoio, ma a quanto pare per Otelma non è stato così. L’uomo, nonostante i rapporti tra i due sembrassero essere ottimali, ha sporto denuncia contro la Cipriani, chiedendo un risarcimento danni. La ragazza ha, durante una puntata dello scorso anno, spinto il Divino, facendolo franare a terra e battere la testa. Il video dell’attimo incriminante è ancora presento sul web, e mostra chiaramente le dinamiche dell’incidente.