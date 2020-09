Parole amare quelle che ha riservato Francesca Cipriani ad Elisabetta Gregoraci. Pare che tra le due ci sia qualche questione in sospeso.

Francesca Cipriani si è lasciata andare in un discorso a ruota libera, sorprendendo tutti. La ragazza ha lasciato di sasso il suo pubblico, raccontando un episodio della sua vita che ha riguarda l’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregorace. A quanto pare la bellissima Pupa cova un po’ di maretta nei confronti della donna dai capelli scuri. Di che cosa tratta?

È partito tutto da un’innocua domanda inerente agli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show di Alfonso Signorini. La Cipriani ha parlato per Rtl 102.5, nel digital space di Via Radio, condotto da Francesco Fredella, vuotando finalmente il sacco su una questione che le ha arrecato parecchio dolore.

“Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Una concorrente lì dentro mi ha rubato, soffiato, il lavoro“, ha raccontato la Cipriani via radio, lasciando tutti di stucco. Proprio così, i problemi tra lei e la Gregoraci riguardano un posto di lavoro, quello per il ruolo di presentatrice dello show comico Made in Sud, più precisamente. Stando alle parole della bionda, Elisabetta le avrebbe soffiato la parte per il rotto della cuffia.

La questione rivangata da Francesca riguarda un fatto accaduto ben otto anni fa. Stando ai suoi racconti, la showgirl avrebbe dovuto essere la presentatrice di Made in Sud, programma di stampo comico in onda su Rai2. Nonostante i testi ed il contratto pronti, la ragazza sembrerebbe essere stata tagliata fuori dal programma all’ultimo, ad un passo dalla prima puntata. Al suo posto è subentrata invece la bella Gregoraci, che le ha portato via un ruolo prezioso per la sua carriera in ascesa.

Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci: le parole della showgirl

Francesca Cipriani, dopo aver lanciato la patata bollente in onda su Rtl 102.5, si è lasciata andare ai racconti, menzionando una delle concorrenti attuali del GF Vip che le ha rubato il lavoro qualche anno fa. “È Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in Sud 2012. Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto” ha dichiarato la donna. “Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita”.