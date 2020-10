Vite al Limite, addio a Coliesa McMillian: la protagonista del reality è morta durante l’operazione chirurgica che doveva ridurle lo stomaco.

Coliesa McMillian, 41 anni, è stata una delle protagoniste di “Vite al Limite”, il reality-documentario americano in onda anche in Italia su Real Time (canale 31). Coliesa, originaria del Louisiana, si era rivolta al celebre dottor Nowzaradan per perdere peso e riuscire finalmente a cambiare la sua vita. Il giornale hollywoodiano Deadline, tuttavia, ha raccontato che durante un’importante operazione chirurgica qualcosa è andato male e la donna ha perso la vita. La notizia ha sconvolto gli spettatori più affezionati del programma: sembra che le tecniche di operazione del dottor Nowzaradan non siano tanto infallibili come decantato. Sempre secondo quanto riportato dal giornale americano, l’operazione durante la quale la McMillian è morta era utile a installarle un by-pass gastrico capace di ridurle lo stomaco. Colliesa McMillian era entrata a far parte dello show a marzo.

E’ morta Coliesa McMillian di “Vite al Limite”

La casa produttrice del programma ha pubblicato sui suoi social network: “TLC è molto addolorata di apprendere della scomparsa di Coliesa McMillian, paziente apparsa nel programma Vite Al Limite. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia in questo momento certamente complicato”. Pare che la donna sia morta a causa di un attacco cardiaco sofferto durante l’operazione chirurgica che doveva ridurle lo stomaco, ma la famiglia non è convinta di questa spiegazione e si chiede se non siano stati commessi errori da parte dell’equipe medica. Coliesa si era presentata agli spettatori di “Vite al Limite” dicendo: “Ho sprecato tutta la mia vita mangiando. Per me mangiare significa sopperire ai miei problemi ben più ampi. Sono stanca e insoddisfatta di vivere così questa vita. Non è più vita per me. Sento che il mio corpo sta cedendo, vuole mollare. Sento che mi sta dicendo che la morte è vicina, ma non riesco comunque a controllarmi dal continuare a mangiare. Vorrei dimagrire per poter rimanere su questa terra, vicino ai miei figli”.

