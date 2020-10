Guenda Goria, ancora accuse: “Dice bugie, è una recita”

Ancora critiche feroci fuori dalla casa del Grande Fratello per Guenda Goria, accusata di aver detto numerose bugie: ecco la verità

Guenda Goria resta nel mirino di numerose accuse durante Pomeriggio 5. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, presente anche lei nella casa del Grande Fratello, è stata criticata ferocemente fuori. Nell’ultima puntata serale la ragazza ha puntato il dito contro la decisione della madre di andare via quando lei aveva appena 17 anni, ma subito è arrivata la difesa della Ruta dicendo che tornava almeno una volta a settimana. E questa dinamica è stata presa in esame nello studio di Barbara d’Urso con Patrizia Rossetti, che è molto amica di Maria Teresa.

Stefano Bettarini nuovo concorrente Gf Vip: nella Casa c’è la sua ex

Coronavirus, Selvaggia Roma: sono razzista con i cinesi

Guenda Goria, la verità di Patrizia Rossetti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le due hanno partecipato vincendo Pechino Express e così Patrizia ha subito difeso l’amica criticando il punto di vista di Guenda: “Solo grandi bugie”. Poi ha aggiunto: “Conosco molto bene Maria Teresa. Non si degnerebbe mai di abbandonare sua figlia. Ha detto delle cose un po’ cattivelle ieri sera”. Successivamente la stessa Rossetti ha svelato: “Lei non ha abbandonato per niente i suoi figli. Ve lo posso assicurare”. Inoltre, a detta dell’amica di Maria Teresa, Guenda già conviveva con il suo ex fidanzato all’età di 17 anni. Infine, ha concluso: “Ha fatto finta, sta recitando”.