Coronavirus, Selvaggia Roma: “Sono razzista con i cinesi” – VIDEO

Sul web è nata una polemica contro Selvaggia Roma, dopo che l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha espresso la propria opinione sul coronavirus.

L’epidemia di coronavirus non ha risparmiato nemmeno i vip, almeno per quanto riguarda l’isteria da contagio. Nei giorni scorsi Taylor Mega e Giulia De Lellis si sono mostrate con indosso una mascherina in aeroporto ed hanno rivelato quanto abbiano paura di un possibile contagio.

Leggi anche ->Fabio Testi, figlio bloccato in Cina per il Coronavirus: le ultime

Nelle ultime ore al centro della polemica ci è finita invece Selvaggia Roma. L’ex protagonista di ‘Temptation Island‘ avrebbe scritto in una stories di Instagram: “Si sono fatti scappare un virus creato in laboratorio; hanno scatenato un’epidemia mondiale; hanno messo in isolamento 50 milioni di persone. Poi se entri in un loro negozio te inseguono in mezzo agli scaffali perché non si fidano… Loro de noi!”. Inutile dire che queste parole hanno generato un putiferio.