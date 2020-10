Patrizia De Blanck irriconoscibile, come era da giovane: le immagini

Patrizia De Blanck, la socialite italiana e personaggio televisivo, oggi 74enne e tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, è molto cambiata negli anni…

La socialite Patrizia De Blanck, erede di Lloyd Dario e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, a 74 anni è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Ne è passato di tempo dai suoi esordi sul finire degli anni ’50, quando divenne una delle vallette di “Il Musichiere”. E il suo aspetto è cambiato non poco: ecco la foto che mostra l’incredibile trasformazione.

La metamorfosi di Patrizia De Blanck

Nonostante sia poco conosciuta dai giovanissimi, Patrizia De Blanck è stata uno dei volti più noti della tv italiana. Nel 1958 fu infatti scelta come valletta ne “Il Musichiere”, il programma condotto da Mario Riva. Dopo il coinvolgimento nell’inchiesta per l’assassinio del fidanzato Farouk El Chourbagi e le seconde nozze con Giuseppe Drommi, dal quale ha avuto la figlia Giada, nel 2002 è tornata in tv al fianco di Piero Chiambretti, riscuotendo a più di 50 anni un notevole successo. Non a caso è tuttora in prima linea.

Fatta questa premessa, non si può non notare come Patrizia De Blanck nel corso degli anni sia cambiata moltissimo. Il volto acqua e sapone ha ceduto il posto alle rughe e ai segni del tempo, il fisico asciutto e l’aspetto slanciato a qualche chilo di troppo. Ma c’è un dettaglio che è rimasto invariato: la Nostra è ancora energica e dinamica proprio come una ragazzina. E lo dimostra ogni giorno nella Casa del Grande Fratello Vip.

