Dinamo Kiev Juventus Champions League: streaming e precedenti

Il match tra Dinamo Kiev e Juventus è valido per la prima giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Al via la Champions League e a inaugurare la prima giornata di questi gironi eliminatori ci sono due squadre con una certa tradizione nelle coppe europee. Alle 18.55 si affrontano infatti la squadra ucraina della Dinamo Kiev contro i campioni d’Italia per nove volte consecutive della Juventus.

Leggi anche: Ilicic, ritorno in campo: il male nascosto dell’attaccante dell’Atalanta

Dopo il pareggio esterno col Crotone, i bianconeri hanno sicuramente grande voglia di riscatto e affrontano un avversario che potrebbe risultare un osso duro ben più del dovuto, ovvero la Dinamo Kiev, allenata da Mircea Lucescu, vecchia conoscenza del nostro campionato. Nel loro palmares, 28 scudetti dei quali 13 conquistati ai tempi dell’URSS e diverse coppe europee, comprese due Coppa delle Coppe.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Dinamo Kiev Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo all’Olimpiyskiy Stadium di Kiev tra i padroni di casa della Dinamo Kiev e i bianconeri della Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva solo su Sky al canale 201 della piattaforma satellitare. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Quattro sono i precedenti tra queste due squadre e la Juventus è in nettissimo vantaggio, con tre vittorie e un solo pareggio. La Dinamo Kiev non è riuscita a vincere una sola volta in quattro partite – oltre che con i bianconeri – contro PSG, Manchester United e Inter. Le due squadre si affrontano per la seconda volta nella fase a gironi, dopo il primo doppio scontro della stagione 2002-2003.

Dinamo Kiev e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Lucescu e Pirlo hanno completato le loro scelte in vista del match di oggi pomeriggio. Queste le formazioni:

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko, Buyalski; Tsygankov, De Pena, Supryaga.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata.