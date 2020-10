Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Il giocatore portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus: ecco quali sono le sue condizioni.

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al tampone per Coronavirus. Il giocatore 35enne si trova attualmente in trasferta con la squadra nazionale portoghese, ma è stato allontanato dal gruppo e ovviamente sospeso dopo aver ricevuto i risultati del tampone. In una dichiarazione della federazione calcistica portoghese si legge: “Cristiano Ronaldo è stato escluso dalla squadra della Nazionale dopo un test positivo per il Covid-19, quindi non affronterà la Svezia”. Per il momento si sa solo che il giocatore si trova in isolamento ed è asintomatico.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Juventus Napoli, parla il presidente Preziosi: “Spettacolo indegno”

Cristiano Ronaldo ha il Coronavirus

Nei giorni scorsi Ronaldo ha partecipato a due partite di calcio contro la Spagna e la Francia, mentre sarà ovviamente escluso dalla partita contro la Svezia di domani. I suoi compagni di squadra, per il momento, sono tutti negativi. Solo poche ore fa il giocatore portoghese aveva pubblicato questa fotografia su Instagram, in cui lo si vede mangiare allegramente in compagnia di tutti i suoi colleghi.

Visualizza questo post su Instagram Unidos dentro e fora do campo! 🇵🇹👏🏽👊🏽 #todosportugal Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 12 Ott 2020 alle ore 12:56 PDT

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!