Per i tifosi della Dea una grande notizia che riguarda Josip Ilicic, ritorno in campo: il male nascosto dell’attaccante dell’Atalanta.

Nello scorso finale di stagione, l’assenza forzata di Josip Ilicic, centrocampista offensivo dell’Atalanta, ha fatto davvero molto discutere. L’attaccante giocò infatti contro la Juventus l’11 luglio all’Allianz Stadium, poi chiese un permesso per tornare in Slovenia. Dietro quella sua scelta, un male oscuro mai del tutto chiarito.

Quando Ilicic diede forfait nell’ultima parte della stagione, l’Atalanta era a meno sei dalla capolista Juventus e sembrava davvero poter puntare addirittura allo scudetto. Poi le cose hanno preso una piega totalmente diversa. Infatti, ha perso anche la seconda piazza del torneo, appannaggio dell’Inter che l’ha sconfitta per due a zero nell’ultima uscita stagionale.

Come sta Ilicic, il ritorno in campo del campione dell’Atalanta

Si parlò di depressione dietro all’assenza di Josip Ilicic dal terreno di gioco, altre indiscrezioni parlarono invece di presunti problemi familiari, in particolare con la moglie. Tutte voci che si sono rincorse per settimane e che mai hanno trovato riscontro. Oggi contro il Napoli al San Paolo il suo ritorno in campo: “Ilicic ha dimostrato di aver recuperato bene, è disponibile e verrà a Napoli: per noi questa è una grande notizia”, le parole di Gasperini alla vigilia del match.

L’allenatore dell’Atalanta ha anche annunciato un altro ritorno in squadra: “Le gare tra campionato e Champions saranno tutte di una difficoltà notevole, ma la sosta ci è servita per recuperare qualche giocatore, come Miranchuk: anche lui farà parte dei convocati”. Ma è soprattutto il gradito rientro in rosa di Ilicic a contare e l’affetto del tifo bergamasco lo dimostra. Affetto che il campione sloveno contraccambia postando su Instagram: “Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi, sono tornato”.