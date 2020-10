Chi è Selvaggia Roma: età, foto, carriera e vita privata dell’influencer

By

La donna ha fatto, e fa ancora, girare la testa a tutti i suoi follower. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Selvaggia Roma.

Il nome della bellissima donna è sulla bocca di tutti. Selvaggia Roma è una giovane modella e influencer, celebre in Italia soprattutto dopo la sua apparizione al reality Temptation Island nel 2017. Leggiamo chi è e che cosa fa la ragazza.

Selvaggia è nata a Roma il 29 Ottobre 1990, sotto il segno dello Scorpione. Oggi ha dunque 30 anni. La bellissima mora, di origini arabo-cubane, è alta un metro e 70 centimetri, e pesa 55 chili. Osservandola appare evidente l’amore che la donna nutre per i tatuaggi. Ne possiede molti in tutto il corpo. Il più evidente è un tribale sul braccio destro.

L’influencer è da sempre un’appassionata di danza, ed in passato è stata una ballerina. Fa molta attenzione alla propria forma fisica, infatti frequenta la palestra regolarmente per mantenere lo strepitoso fisico. La donna ha partecipato a molti programmi televisivi, ed il suo nome è con il tempo diventato sempre più conosciuto.

Inizialmente Selvaggia ha fatto la sua prima apparizione in televisione a Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Alessio Lo Passo. Le cose tra i due però non vanno bene e viene eliminata dal programma. Successivamente si lega sentimentalmente a Francesco Chiofalo, ed insieme partecipano al reality delle tentazioni, Temptation Island. Al termine del programma, condotto nel 2017 da Filippo Biscaglia, i due decidono di separarsi, dopo ben 5 anni di relazione e convivenza. Chiofalo è al momento l’attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi, mentre Selvaggia ha, dopo la separazione, intrapreso fino al 2019 una relazione con Luca Muccichini.

Selvaggia Roma: carriera e lavoro della donna

Dopo aver ottenuto un discreto successo a Temptation Island, Selvaggia Roma ha cavalcato l’onda della notorietà. In precedenza lavorava in un breakfast a Roma, di proprietà dell’ex fidanzato. Adesso è invece una speaker radiofonica per la stazione radio Elleradio, ed al contempo influencer e modella. Al momento è una concorrente del Grande Fratello Vip 2020.